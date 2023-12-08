Фролов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Семеновна
ГАСО, 24-25-330-73об
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Семеновна
ГАСО, 24-25-330-72об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Варфоломей Андреевич
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Семеновна
Смерть
Неизвестно