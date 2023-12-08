Фролов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1780

Сын: Фролов Харитон Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Семеновна

ГАСО, 24-25-330-73об
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фролов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Семеновна

ГАСО, 24-25-330-72об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Варфоломей Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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