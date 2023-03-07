Вотинцова Стефанида Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцова Стефанида Минеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Татьяна Нефедова

Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосия Нефедова

Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вотинцов Диомид Нефедов

Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Вотинцов Яков Нефедов

Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Нефедова

Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцов Нефед Леонтиев

Смерть
Неизвестно
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