Вотинцова Стефанида Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Татьяна Нефедова
Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосия Нефедова
Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Нефедова
Отец ребёнка: Вотинцов Нефед Леонтиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно