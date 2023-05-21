Алексашова Анжела Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексашова Анжела Владимировна

Алексашова Анжела Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2013

Дочь: Алексашова Алена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
26.10.2013

Дочь: Алексашова Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексашов Алексей Михайлович