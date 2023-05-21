Алексашова Анжела Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.2013
Дочь: Алексашова Алена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.2013
Дочь: Алексашова Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно