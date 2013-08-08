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Алексашова Алена Алексеевна
Алексашова Алена Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.2013
Пол
Женский
Отец
Алексашов Алексей Михайлович
1985 г.р.
Мать
Алексашова Анжела Владимировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2013
Отец:
Алексашов Алексей Михайлович
Мать:
Алексашова Анжела Владимировна
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