Голицын Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.07.1847
Дата смерти29.02.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1847
Титул: князь
Образование
1868
Окончил математический факультет Московского университета
Работа или профессия
1869
Столоначальник в Московской распорядительной думе
Работа или профессия
?.01.1871
Чиновник особых поручений Дворцовой конторы
Бракосочетание
19.02.1871
19 февраль 1871
Рождение ребёнка
13.05.1872
Дочь: Голицына Елена Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.1873
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Работа или профессия
С 1873 по 1908
Городской и земский гласный, попечитель и председатель многочисленных благотворительных заведений и комитетов, почётный мировой судья
Рождение ребёнка
18.10.1874
Сын: Голицын Николай Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1875
Дочь: Львова Софья Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1876
Сын: Голицын Александр Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1878
Дочь: Бобринская Вера Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1879
Сын: Голицын Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Работа или профессия
С 1883 по 1887
Московский вице-губернатор
Рождение ребёнка
20.04.1887
Дочь: Голицына Мария Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Работа или профессия
С 1887 по 1891
Московский губернатор, тайный советник, камергер
Рождение ребёнка
08.11.1889
Дочь: Трубецкая Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1892
Дочь: Лопухина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна
Работа или профессия
19.04.1897
Избран городским головой Москвы. В эти годы был расширен водопровод и вступила в строй канализация, вместо частных линий конок пущен трамвай и обеспечена общедоступность начального образования, строят... Показать все
Работа или профессия
1904
Возглавил оппозиционно настроенную часть Думы, обратившись к царю с конституционными требованиями
Работа или профессия
?.10.1905
Выходит в отставку и становится почётным гражданином Москвы, попечителем Народного университета имени А. Л. Шанявского. В отставке занимается приютом Общества попечения о неизлечимо больных в Саввинск... Показать все
Работа или профессия
Около 1918
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Библиограф отдела народного образования в Богородицке
Место жительства
1929
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
После неоднократных арестов выслан в Сергиев (Загорск)
Место жительства
Около ?.08.1931
Переведён в Дмитлаг ОГПУ на строительство канала Москва-Волга
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.02.1932
Похоронен на кладбище около Казанской церкви в селе Подлипичье (ныне в составе города Дмитров). Могила до настоящего времени не сохранилась, а территория самого кладбища была впоследствии частично зас... Показать все