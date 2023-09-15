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Голицын Владимир Михайлович

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Место рождения

Париж

Дата рождения

10.07.1847

Дата смерти

29.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1847

Отец: Голицын Михаил Фёдорович

Мать: Голицына Луиза Трофимовна

Титул: князь
Образование
1868
Москва, город федерального значения Москва
Окончил математический факультет Московского университета
Работа или профессия
1869
Москва, город федерального значения Москва
Столоначальник в Московской распорядительной думе
Работа или профессия
?.01.1871
Москва, город федерального значения Москва
Чиновник особых поручений Дворцовой конторы
Бракосочетание
19.02.1871

Жена: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
19 февраль 1871
Рождение ребёнка
13.05.1872

Дочь: Голицына Елена Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.09.1873

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1873 по 1908
Москва, город федерального значения Москва
Городской и земский гласный, попечитель и председатель многочисленных благотворительных заведений и комитетов, почётный мировой судья
Рождение ребёнка
18.10.1874

Сын: Голицын Николай Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1875

Дочь: Львова Софья Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.12.1876

Сын: Голицын Александр Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: Бобринская Вера Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1879

Сын: Голицын Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1883 по 1887
Москва, город федерального значения Москва
Московский вице-губернатор
Рождение ребёнка
20.04.1887

Дочь: Голицына Мария Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1887 по 1891
Москва, город федерального значения Москва
Московский губернатор, тайный советник, камергер
Рождение ребёнка
08.11.1889

Дочь: Трубецкая Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1892

Дочь: Лопухина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Голицына Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
19.04.1897
Москва, город федерального значения Москва
Избран городским головой Москвы. В эти годы был расширен водопровод и вступила в строй канализация, вместо частных линий конок пущен трамвай и обеспечена общедоступность начального образования, строят... Показать все
Работа или профессия
1904
Москва, город федерального значения Москва
Возглавил оппозиционно настроенную часть Думы, обратившись к царю с конституционными требованиями
Работа или профессия
?.10.1905
Москва, город федерального значения Москва
Выходит в отставку и становится почётным гражданином Москвы, попечителем Народного университета имени А. Л. Шанявского. В отставке занимается приютом Общества попечения о неизлечимо больных в Саввинск... Показать все
Работа или профессия
Около 1918
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Библиограф отдела народного образования в Богородицке
Место жительства
1929
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
После неоднократных арестов выслан в Сергиев (Загорск)
Место жительства
Около ?.08.1931
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Переведён в Дмитлаг ОГПУ на строительство канала Москва-Волга
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.02.1932
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Похоронен на кладбище около Казанской церкви в селе Подлипичье (ныне в составе города Дмитров). Могила до настоящего времени не сохранилась, а территория самого кладбища была впоследствии частично зас... Показать все
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