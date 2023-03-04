Огородникова (Решетникова) Агрипина Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Решетникова) Агрипина Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Огородников Анисим Ильич

Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Огородников Иван Ильич

Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Илья Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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