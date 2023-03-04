Огородникова (Решетникова) Агрипина Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Огородников Илья Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764