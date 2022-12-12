Огородников Илья Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Огородников Артем Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764