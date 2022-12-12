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Огородников Илья Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Огородников Артем Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Огородников Анисим Ильич

Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Огородников Иван Ильич

Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Огородникова Агрипина Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Агрипина Якимова

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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