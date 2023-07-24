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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1951 г.р.
Между 1957 и 1960 г.р.
Между 1962 и 1963 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Руденко Владимир

Отец ребёнка: Руденко Александр

Рождение ребёнка
Между 1957 и 1960

Сын: Руденко ?

Отец ребёнка: Руденко Александр

Рождение ребёнка
Между 1962 и 1963

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Руденко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руденко Александр

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