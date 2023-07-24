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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Руденко Владимир
Отец ребёнка: Руденко Александр
Рождение ребёнка
Между 1957 и 1960
Сын: Руденко ?
Отец ребёнка: Руденко Александр
Рождение ребёнка
Между 1962 и 1963
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Руденко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руденко Александр