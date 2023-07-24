Руденко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко ?

Руденко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1957 и 1960

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1957 и 1960

Отец: Руденко Александр

Мать: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close