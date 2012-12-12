Волкова (Королёва) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Королёва) Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.06.1915

Дата смерти

12.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.06.1915

Отец: Королёв Андрей Степанович

Мать: Королёва Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
30.10.1938

Дочь: Хазанова Октябрина Борисовна

Отец ребёнка: Волков Борис Алексеевич

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
09.11.1942

Сын: Волков Юрий Борисович

Отец ребёнка: Волков Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
27.09.1945

Сын: Волков Александр Борисович

Отец ребёнка: Волков Борис Алексеевич

Смерть
12.12.2012
Шарья, город Шарья, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Шарья, город Шарья, Костромская область