Волкова (Королёва) Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.06.1915
Дата смерти12.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.06.1915
Рождение ребёнка
30.10.1938
Дочь: Хазанова Октябрина Борисовна
Отец ребёнка: Волков Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1942
Отец ребёнка: Волков Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1945
Сын: Волков Александр Борисович
Отец ребёнка: Волков Борис Алексеевич
Смерть
12.12.2012
Похороны
Неизвестно