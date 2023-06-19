Горячев Григорий Егоров
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Горячев (варыгин) Егор Максимов
Мать: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Горячев Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Горячев Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Варвара Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Егорова
Смерть
Неизвестно