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Горячев Григорий Егоров

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Горячев (варыгин) Егор Максимов

Мать: Фекла Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Горячев Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Горячев Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Варвара Егорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Егорова

Смерть
Неизвестно