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(Горячева) Варвара Егорова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Горячев Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Горячев Григорий Егоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Горячев Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Горячев Григорий Егоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Горячев Григорий Егоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Григорий Егоров

Смерть
Неизвестно
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