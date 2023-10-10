(Горячева) Варвара Егорова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Горячев Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Горячев Григорий Егоров
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Горячев Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Горячев Григорий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Горячев Григорий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно