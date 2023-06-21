Чмырь (Зимовец) Ксенья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмырь (Зимовец) Ксенья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Зимовец Андрей

Мать: Зимовец Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
07.09.1922

Сын: Чмырь Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Чмырь Иван Иванович

Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич

Смерть
1991