Чмырь (Зимовец) Ксенья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Зимовец Андрей
Рождение ребёнка
07.09.1922
Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.03.1925
Сын: Чмырь Иван Иванович
Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
24.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чмырь Иван Григорьевич
Смерть
1991