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Чмырь Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1922

Дата смерти

27.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922

Отец: Чмырь Иван Григорьевич

Мать: Чмырь Ксенья Андреевна

Рождение ребёнка
18.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.1987