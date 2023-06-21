Чмырь Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1922
Дата смерти27.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922
Отец: Чмырь Иван Григорьевич
Мать: Чмырь Ксенья Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.1987