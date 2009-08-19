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Чмырь Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1925

Дата смерти

19.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925

Отец: Чмырь Иван Григорьевич

Мать: Чмырь Ксенья Андреевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Чмырь Алексей Иванович

Мать ребёнка: Раиса Трофимовна

Рождение ребёнка
11.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раиса Трофимовна

Смерть
19.08.2009