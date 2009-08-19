Чмырь Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1925
Дата смерти19.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925
Отец: Чмырь Иван Григорьевич
Мать: Чмырь Ксенья Андреевна
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Раиса Трофимовна
Рождение ребёнка
11.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раиса Трофимовна
Смерть
19.08.2009