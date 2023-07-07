Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Коваленко Владимир
Коваленко Владимир
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1955
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Василий
1932 г.р.
Мать
(Проценко) Галина
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955
Отец:
Коваленко Василий
Мать:
Галина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь