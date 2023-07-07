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Коваленко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1955

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955

Отец: Коваленко Василий

Мать: Галина