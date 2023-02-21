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Вайсера Михаил Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1901

Дочь: Вайсера Елена Михайловна

Мать ребёнка: Вайсера Клавдия Яковлевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1901 ст.
На 1901 год - казак села Колодезь Гарцевской волости Стародубского уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вайсера Клавдия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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