Вайсера Михаил Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1901
Дочь: Вайсера Елена Михайловна
Мать ребёнка: Вайсера Клавдия Яковлевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1901 ст.
На 1901 год - казак села Колодезь Гарцевской волости Стародубского уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно