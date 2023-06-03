Подзорова София Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова София Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1845

Дочь: Подзорова Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Подзоров Яков Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1856

Сын: Подзоров Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Подзоров Яков Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Яков Антонович

Смерть
Неизвестно