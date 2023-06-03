Подзорова София Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1845
Дочь: Подзорова Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Подзоров Яков Антонович
Рождение ребёнка
09.05.1856
Отец ребёнка: Подзоров Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно