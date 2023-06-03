Подзоров Яков Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Подзоров Антон Фокич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1845
Дочь: Подзорова Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Подзорова София Трифоновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно