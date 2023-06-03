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Подзоров Яков Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Подзоров Антон Фокич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1845

Дочь: Подзорова Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Подзорова София Трифоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова София Трифоновна

Смерть
Неизвестно