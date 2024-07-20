Коломыйченко Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломыйченко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Коломыйченко Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1931
Дочь: Костенко Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Коломыйченко Яков Иванович
Смерть
Неизвестно