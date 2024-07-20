Коломыйченко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломыйченко Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломыйченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Коломыйченко Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломыйченко Яков Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1931

Дочь: Костенко Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Коломыйченко Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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