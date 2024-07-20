Коломыйченко Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломыйченко Яков Иванович

Коломыйченко Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломыйченко Иван Андреевич

Мать: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломыйченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Коломыйченко Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломыйченко Анастасия

Рождение ребёнка
09.10.1931

Дочь: Костенко Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Коломыйченко Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.