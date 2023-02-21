Фокин Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 01.09.1825 по 21.10.1832
Рославльское уездное приходское училище
Приходской учитель
Работа или профессия
С 21.10.1832 по 16.06.1835
Рославльское уездное приходское училище с исправлением должности приходского учителя
Учитель рисования
Работа или профессия
С 16.06.1835 по 18.04.1838
Рославльское уездное приходское училище
Приходской учитель
Бракосочетание
10.11.1835
Рославль
церковь Успения Пресвятой Богородицы г. Рославля
Рождение ребёнка
30.11.1836
Дочь: Федоренко Августа Павловна
Мать ребёнка: Фокина Феодосия Дмитриевна
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Работа или профессия
С 18.04.1838
Вяземская Городская Дума
Секретарь
Рождение ребёнка
02.09.1841
Мать ребёнка: Фокина Феодосия Дмитриевна
Вязьма, Калужская, Россия