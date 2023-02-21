Фокина (Полозова) Феодосия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти16.01.1844
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Полозов Дмитрий Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1835
Муж: Фокин Павел Павлович
Рославль
церковь Успения Пресвятой Богородицы г. Рославля
Рождение ребёнка
30.11.1836
Дочь: Федоренко Августа Павловна
Отец ребёнка: Фокин Павел Павлович
Рославль, Roslavl'skiy Rayon, Смоленская, Россия
Рождение ребёнка
02.09.1841
Отец ребёнка: Фокин Павел Павлович
Вязьма, Калужская, Россия
Крещение
Неизвестно
возможно церковь Благовещанья Пресвятой Богородицы г. Рославля
Смерть
16.01.1844
Вязьма, Калужская, Россия
Похороны
Неизвестно
В Вяземском Аркадиевском Хр...- Девичьем Монастыре