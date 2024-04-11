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Василий Иванов

Место рождения

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
=== Упоминание Брак дочери МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: не указана

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова сын Иван православного веро... Показать все
Смерть
Неизвестно
Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
До 1852

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