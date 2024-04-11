Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Василий Иванов
Мать: не указана
МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова сын Иван православного веро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1852
Муж: Иван Филиппов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова сын Иван православного веро... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1853
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Филиппов
МК-1853 Феодор 26/27.01.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Икорникова крестьянин Иван Филипов и законная его жена Марфа Васильева, о... Показать все
Смерть
Неизвестно