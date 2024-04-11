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Марфа Васильева

Место рождения

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Василий Иванов

Мать: не указана

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова сын Иван православного веро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1852

Муж: Иван Филиппов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 13.01.1852 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова крестьянина Филипа Стефанова сын Иван православного веро... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1853

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Филиппов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1853 Феодор 26/27.01.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Икорникова крестьянин Иван Филипов и законная его жена Марфа Васильева, о... Показать все
Смерть
Неизвестно

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