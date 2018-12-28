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Соловьев Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1976

Дата смерти

28.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1976

Отец: Соловьев Алекмандр Петрович

Мать: Мельников Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.2000

Сын: Соловьев Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.2010

Сын: Соловьев Влад Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.12.2018

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