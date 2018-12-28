Соловьев Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1976
Дата смерти28.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.2000
Сын: Соловьев Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.2010
Сын: Соловьев Влад Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.12.2018