Баушкина Степанида Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Баушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Сын: Балакинъ Петръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Баушкинъ Терентий
Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баушкинъ Тимофей