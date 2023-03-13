Баушкина Степанида Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина Степанида Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Баушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Балакинъ Петръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Баушкинъ Терентий

Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Баушкинъ Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баушкинъ Тимофей

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