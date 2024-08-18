Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожегова (Потанина) Анна
Отец ребёнка: Потанин Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потанин Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потанин Савелий
Смерть
Неизвестно