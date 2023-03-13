Лаптева Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Домна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Матюнькова Татьяна

Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зайцева Афимья

Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей

Рождение ребёнка
1780

Сын: Лаптевъ Владимиръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптевъ Андрей

Смерть
1785
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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