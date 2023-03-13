Лаптева Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Матюнькова Татьяна
Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зайцева Афимья
Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лаптевъ Владимиръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптевъ Андрей
Смерть
1785