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Lasn Olga Auguste
Lasn Olga Auguste
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1895 ст.
Дата смерти
1985
Пол
Женский
Отец
Lasn Johann (Juhan)
1861 г.р.
Мать
Lasn (Messimas) Minna
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1895 ст.
Отец:
Lasn Johann
Мать:
Lasn Minna
Смерть
1985
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