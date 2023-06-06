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Lasn Olga Auguste

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1895 ст.

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1895 ст.

Отец: Lasn Johann

Мать: Lasn Minna

Смерть
1985