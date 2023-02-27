(Перловская) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перловская) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Перловский Филипп

Отец ребёнка: Перловский Степан

Рождение ребёнка
1835

Сын: Перловский Яков

Отец ребёнка: Перловский Степан

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Перловский Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перловский Степан

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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