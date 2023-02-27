(Перловская) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Перловский Филипп
Отец ребёнка: Перловский Степан
Рождение ребёнка
1835
Сын: Перловский Яков
Отец ребёнка: Перловский Степан
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Перловский Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перловский Степан
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно