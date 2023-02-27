Перловский Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перловский Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Перловский Иван Михайлович

Мать: (Перловская) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Перловская) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Перловский Филипп

Мать ребёнка: (Перловская) Евдокия

Рождение ребёнка
1835

Сын: Перловский Яков

Мать ребёнка: (Перловская) Евдокия

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Перловская) Агафья

Мать ребёнка: (Перловская) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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