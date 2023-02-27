Перловский Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Перловский Иван Михайлович
Мать: (Перловская) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Перловская) Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828
Сын: Перловский Филипп
Мать ребёнка: (Перловская) Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Перловский Яков
Мать ребёнка: (Перловская) Евдокия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Перловская) Агафья
Мать ребёнка: (Перловская) Евдокия
Смерть
Неизвестно