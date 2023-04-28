Зиньковский Стефан Николаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Рождение ребёнка
17.08.1904
Сын: Зиньковский Павел Стефанович
Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1908
Дочь: Клавдия Стефановна
Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1909
Сын: Зиньковский Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1914
Дочь: Валентина Стефановна
Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно