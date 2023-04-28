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Зиньковский Стефан Николаевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Зиньковский Николай Васильевич

Мать: Зиньковская Ольга Кондратьевна

Рождение ребёнка
17.08.1904

Сын: Зиньковский Павел Стефанович

Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1908

Дочь: Клавдия Стефановна

Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1909

Сын: Зиньковский Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1914

Дочь: Валентина Стефановна

Мать ребёнка: Зиньковская Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиньковская Ефросинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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