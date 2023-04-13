Зиньковская Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1904
Сын: Зиньковский Павел Стефанович
Отец ребёнка: Зиньковский Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Зиньковский Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.1908
Дочь: Клавдия Стефановна
Отец ребёнка: Зиньковский Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1909
Сын: Зиньковский Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Зиньковский Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
30.07.1914
Дочь: Валентина Стефановна
Отец ребёнка: Зиньковский Стефан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно