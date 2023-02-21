(Варламова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варламова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Варламов Андрей Григорьевич

Мать: Татьяна

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