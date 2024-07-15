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Ефим Флорович

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Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Флор Кириллович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Федосья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1766

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Федосья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Федосья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Семушкин Семен Ефимович

Мать ребёнка: Федосья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
86 семья РС 1850 по Щербети
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Фекла Ефимовна

Мать ребёнка: Федосья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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