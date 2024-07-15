Ефим Флорович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Флор Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Федосья Степановна
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1766
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Федосья Степановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Федосья Степановна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Федосья Степановна
86 семья РС 1850 по Щербети
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Фекла Ефимовна
Мать ребёнка: Федосья Степановна
Смерть
Неизвестно