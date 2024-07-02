Малашкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашкин Иван-младший Михайлович

Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашкин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашкин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашкин Борис Михайлович

Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашкин Иван-старший Михайлович

Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1895 ст.

Сын: Сероугольников (Малашкин) Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)

Тарадеи, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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