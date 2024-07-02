Малашкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашкин Иван-младший Михайлович
Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашкин Борис Михайлович
Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашкин Иван-старший Михайлович
Мать ребёнка: Малашкина Фёкла (предположительно)
Рождение ребёнка
16.10.1895 ст.
Смерть
Неизвестно