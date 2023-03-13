Коннова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Конновъ Евтихий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Копьева Авдотья
Отец ребёнка: Конновъ Евтихий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Конновъ Евтихий
Отец ребёнка: Конновъ Евтихий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Конновъ Евтихий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Конновъ Федоръ
Отец ребёнка: Конновъ Евтихий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Конновъ Иванъ
Отец ребёнка: Конновъ Евтихий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Евтихий