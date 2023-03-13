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Коннова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Конновъ Евтихий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Копьева Авдотья

Отец ребёнка: Конновъ Евтихий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Конновъ Евтихий

Отец ребёнка: Конновъ Евтихий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Конновъ Евтихий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Конновъ Федоръ

Отец ребёнка: Конновъ Евтихий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Конновъ Иванъ

Отец ребёнка: Конновъ Евтихий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Евтихий

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