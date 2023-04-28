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Зыков Савин Прохорович

Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Зыков Прохор

Мать: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зыков Иван Савинович

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Гавриловна

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зыков Александр Савинович

Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Гавриловна

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Авдотья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
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