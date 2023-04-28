Зыков Савин Прохорович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Зыков Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Зыков Иван Савинович
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Гавриловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зыков Александр Савинович
Мать ребёнка: Зыкова Авдотья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно