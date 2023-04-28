Козачков Никита Павлович
Место рождения
Дата рождения29.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1835
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Латышева Соломонида Никитична
Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
До 1880
Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
25.06.1881
Дочь: Семендяева Феврония Никитична
Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
20.01.1887
Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
12.12.1889
Сын: Козачков Спиридон Никитич
Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
03.09.1892
Дочь: Чепига Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно