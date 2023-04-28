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Козачков Никита Павлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1835

Отец: Козачков Павел Тимофеевич

Мать: Козачкова Матрона Петровна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Латышева Соломонида Никитична

Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Козачков Яков Никитич

Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна

Рождение ребёнка
25.06.1881

Дочь: Семендяева Феврония Никитична

Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна

Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Козачков Максим Никитич

Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна

Рождение ребёнка
12.12.1889

Сын: Козачков Спиридон Никитич

Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна

Рождение ребёнка
03.09.1892

Дочь: Чепига Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Козачкова Евдокия Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козачкова Евдокия Исидоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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