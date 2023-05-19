Козачкова Евдокия Исидоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Латышева Соломонида Никитична
Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович
Рождение ребёнка
До 1880
Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович
Рождение ребёнка
25.06.1881
Дочь: Семендяева Феврония Никитична
Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1887
Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1889
Сын: Козачков Спиридон Никитич
Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович
Рождение ребёнка
03.09.1892
Дочь: Чепига Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно