Козачкова Евдокия Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозачкова Евдокия Исидоровна

Козачкова Евдокия Исидоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Латышева Соломонида Никитична

Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Козачков Яков Никитич

Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович

Рождение ребёнка
25.06.1881

Дочь: Семендяева Феврония Никитична

Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович

Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Козачков Максим Никитич

Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович

Рождение ребёнка
12.12.1889

Сын: Козачков Спиридон Никитич

Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович

Рождение ребёнка
03.09.1892

Дочь: Чепига Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Козачков Никита Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козачков Никита Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close