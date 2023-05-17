Успенский (Савинков) ВИКТОР БОРИСОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский (Савинков) ВИКТОР БОРИСОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

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ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Савинков БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Мать: ВЕРА ГЛЕБОВНА

Смерть
1934