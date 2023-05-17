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Успенский (Савинков) ВИКТОР БОРИСОВИЧ
Успенский (Савинков) ВИКТОР БОРИСОВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1934
Пол
Мужской
Отец
Савинков БОРИС ВИКТОРОВИЧ
1879 г.р.
Мать
(Успенская) ВЕРА ГЛЕБОВНА
1877 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Савинков БОРИС ВИКТОРОВИЧ
Мать:
ВЕРА ГЛЕБОВНА
Смерть
1934
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