Ходов Исхаков Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти?.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ходов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1854 ст.
Сын: Евлампий Семенович
Мать ребёнка: Исхакова Ходова Варвара Якимовна
Рождение ребёнка
29.08.1857 ст.
Дочь: (Ходова) Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Исхакова Ходова Варвара Якимовна
Рождение ребёнка
22.01.1863
Сын: Ефрем Семенович
Мать ребёнка: Исхакова Ходова Варвара Якимовна
Смерть
?.01.1895