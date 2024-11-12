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Ходов Исхаков Семен Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1828

Дата смерти

?.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ходов Михаил Иванович

Мать: Ходова Федора Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исхакова Ходова Варвара Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исхакова Ходова Варвара Якимовна

Рождение ребёнка
?.10.1854 ст.

Сын: Евлампий Семенович

Мать ребёнка: Исхакова Ходова Варвара Якимовна

Рождение ребёнка
29.08.1857 ст.

Дочь: (Ходова) Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Исхакова Ходова Варвара Якимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1863

Сын: Ефрем Семенович

Мать ребёнка: Исхакова Ходова Варвара Якимовна

Смерть
?.01.1895

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