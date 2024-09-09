Исхакова Ходова Варвара Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Яким Егорович
Мать: Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
?.10.1854 ст.
Сын: Евлампий Семенович
Отец ребёнка: Ходов Исхаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
22.01.1863
Сын: Ефрем Семенович
Отец ребёнка: Ходов Исхаков Семен Михайлович
Смерть
1912
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)