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Исхакова Ходова Варвара Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Яким Егорович

Мать: Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходов Исхаков Семен Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходов Исхаков Семен Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
?.10.1854 ст.

Сын: Евлампий Семенович

Отец ребёнка: Ходов Исхаков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
22.01.1863

Сын: Ефрем Семенович

Отец ребёнка: Ходов Исхаков Семен Михайлович

Смерть
1912
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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