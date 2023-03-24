(Kempas) Helena Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kempas) Helena Antintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1799

Дата смерти

12.02.1801

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1799

Отец: Kempas Antti

Мать: Kempas Maria

Смерть
12.02.1801
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