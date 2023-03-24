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(Kempas) Helena Antintytär
(Kempas) Helena Antintytär
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1799
Дата смерти
12.02.1801
Пол
Женский
Отец
Kempas Antti
Около 1759 г.р.
Мать
Kempas (Lötjönen) Maria
Около 1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1799
Отец:
Kempas Antti
Мать:
Kempas Maria
Смерть
12.02.1801
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