Kempas (Lötjönen) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти18.03.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1787
Муж: Kempas Antti
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Kempas Antti
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Auvinen Anna Antintytär
Отец ребёнка: Kempas Antti
Рождение ребёнка
26.02.1796
Отец ребёнка: Kempas Antti
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.11.1799
Дочь: Helena Antintytär
Отец ребёнка: Kempas Antti
Смерть
18.03.1806