Kempas (Lötjönen) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kempas (Lötjönen) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

18.03.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1787

Муж: Kempas Antti

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Kempas Staffan Andersson

Отец ребёнка: Kempas Antti

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Auvinen Anna Antintytär

Отец ребёнка: Kempas Antti

Рождение ребёнка
26.02.1796

Сын: Kempas Heikki Antinpoika

Отец ребёнка: Kempas Antti

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.11.1799

Дочь: Helena Antintytär

Отец ребёнка: Kempas Antti

Смерть
18.03.1806
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