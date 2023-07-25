Игнатенко (Щербак) Пеллагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Щербак) Пеллагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1914

Дата смерти

27.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914

Отец: Щербак Василий Карпович

Мать: Щербак Матрена Харитоновна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенко Николай Федорович

Рождение ребёнка
28.09.1944

Сын: Игнатенко Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Игнатенко Николай Федорович

Рождение ребёнка
20.03.1952

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Игнатенко Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Николай Федорович

Смерть
27.06.1984
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