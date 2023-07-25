Игнатенко (Щербак) Пеллагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1914
Дата смерти27.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1914
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатенко Николай Федорович
Рождение ребёнка
28.09.1944
Сын: Игнатенко Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Игнатенко Николай Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1952
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Игнатенко Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1984