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Игнатенко Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1944

Дата смерти

03.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1944

Отец: Игнатенко Николай Федорович

Мать: Игнатенко Пеллагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.05.1992
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