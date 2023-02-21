- Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: - Павел -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Чарушин Алексей Никитович
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.
Дочь: Чарушина Надежда Никитовна
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
24.01.1852 ст.
Дочь: Чарушина Анна Никитовна
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Рождение ребёнка
18.07.1856 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович
Смерть
Неизвестно