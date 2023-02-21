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- Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: - Павел -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Чарушин Алексей Никитович

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.

Дочь: Чарушина Надежда Никитовна

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1852 ст.

Дочь: Чарушина Анна Никитовна

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
18.07.1856 ст.

Сын: Чарушин Илья Никитович

Отец ребёнка: Чарушин Никита Сидорович

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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