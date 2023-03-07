Чарушина Надежда Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧарушина Надежда Никитовна

Чарушина Надежда Никитовна

avatar

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.09.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849 ст.

Отец: Чарушин Никита Сидорович

Мать: - Евдокия Павловна

Чарушины, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
27.10.1868 ст.

Муж: Лысов Иван Самуилович

Бракосочетание
27.10.1868 ст.

Муж: Лысов Иван Самуилович

Рождение ребёнка
23.07.1870 ст.

Сын: Лысов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.

Дочь: Лысова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1876 ст.

Сын: Лысов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1889 ст.

Сын: Лысов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Сын: Лысов сын Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Степан Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close