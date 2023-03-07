Чарушина Надежда Никитовна
Место рождения
Дата рождения17.09.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1849 ст.
Отец: Чарушин Никита Сидорович
Мать: - Евдокия Павловна
Бракосочетание
27.10.1868 ст.
Бракосочетание
27.10.1868 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1870 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.
Дочь: Лысова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
26.02.1876 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
23.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Сын: Лысов сын Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысов Иван Самуилович
Смерть
Неизвестно